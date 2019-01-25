«Локомотив» по пенальти обыграл «Ростов»

Футбол 25 января 2019 23:33 Источник: «Советский спорт»

В рамках товарищеского турнира «Локомотив» обыграл «Ростов» в серии пенальти.

Основное время встречи завершилось вничью – 1:1. В составе железнодорожников мяч забил Дмитрий Баринов (47-я минута), а у ростовчан отличился Видар Кьяртанссон (56).

В серии пенальти точнее оказались футболисты московской команды – 4:3.

В следующем матче турнира подопечные Юрия Семина 29 января сыграют со «Спартаком», а команда Валерия Карпина днем ранее встретится с «Зенитом».

«Ростов» – «Локомотив» – 1:1 (0:0). Пенальти – 3:4.

Голы: Баринов, 49 – Кьяртанссон, 56

Первый тайм

«Ростов»: Абаев, Щадин, Новосельцев, Сигурдссон, Ингасон, Паршивлюк, Зуев, Гацкан, Салетрос, Кьяртанссон, Шомуродов.

«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Чорлука, Кверквелия, Игнатьев, Денисов, Крыховяк, Ан.Миранчук, Ал.Миранчук, Фарфан, Смолов

Второй тайм

«Ростов»: Абаев, Логашов, Хаджикадунич, Новосельцев, Плиев, Глебов, Скопинцев, Салетрос, Зуев, Шомуродов, Кьяртанссон

«Локомотив»: Коченков, Хеведес, Идову, Михалик Лысов, Жемалетдинов, Миронов, Баринов, Тарасов, Тугарев, Эдер