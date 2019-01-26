Валерий Карпин: Еременко показал то, что мы от него ждем - Советский спорт
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Футбол26 января 2019 00:34Источник: ФК «Ростов»

Валерий Карпин: Еременко показал то, что мы от него ждем

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин – о поражении от «Локомотива» (1:1, 3:4 – пен.) в товарищеском турнире.

– Очень хорошая игра. Первый тайм был более целостным во всех отношениях. Не было разрывов между линиями. Второй тайм не так понравился. Не знаю, что первый тайм напоминал, но он мне понравился.

Игру Еременко оценил бы как хорошую. Он показал то, что мы от него ждем. Больше двух с половиной месяцев не играл, но очень прилично смотрелся. Сколько он сыграет с «Зенитом»? Может быть, 45 минут. Попов? Может быть, тридцать минут, – приводит слова Карпина официальный сайт «Ростова».

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