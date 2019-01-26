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Футбол26 января 2019 18:05Источник: Sport Inside

Фернандеш договорился о переходе в «Галатасарай»

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш договорился о переходе в турецкий «Галатасарай».

Как сообщает Sport Inside, в данный момент между представителями клубов идут переговоры, когда именно португалец отправится в турецкую столицу - в зимнее трансферное окно или летом на правах свободного агента.

Напомним, что действующий контракт 32-летнего португальского полузащитника с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2019 года. Таким образом, он имеет право вести переговоры с другими клубами без разрешения со стороны железнодорожников.

Фернандеш перешел в «Локомотив» в июле 2014 года свободным агентом из турецкого «Бешикташа». В текущем сезоне полузащитник провел 22 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал четыре результативные передачи. Портал transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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