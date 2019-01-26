«Арсенал» начал переговоры с «Интером» о переходе Перишича

Футбол 26 января 2019 18:53 Источник: Sky Sports

Хорватский полузащитник «Интера» Иван Перишич может продолжить карьеру в английской премьер-лиге.

Как сообщает Sky Sports, лондонский «Арсенал» намерен взять 29-летнего хавбека в аренду до конца сезона с правом последующего выкупа. Однако, как отмечает издание, руководство итальянского клуба заинтересовано исключительно в продаже футболиста. Ранее Gazzetta dello Sport сообщила, что «Интер» готов отпустить Перишича за 35 – 40 миллионов евро.

Напомним, что хорват перешел в «Интер» из «Вольфсбурга» в августе 2015 года за 19 миллионов евро. Действующий контракт полузащитника с итальянской командой рассчитан до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Перишич провел за «Интер» 25 матчей во всех турнирах и записал на свой счет три забитых мяча и пять результативных передач. Портал transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.