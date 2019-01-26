«Аякс» договорился с «Бенфикой» о переходе вратаря Варелы

Голкипер «Бенфики» Бруно Варела на правах аренды перешел в «Аякс», сообщает пресс-служба голландского клуба.
24-летний португалец будет выступать за команду из Амстердама до конца текущего сезона. Соглашение между клубами подразумевает возможность последующего выкупа прав на футболиста.
👐 Bem-vindo, Bruno Varela! 🇵🇹#OláBruno https://t.co/gRqYwZbnU4— AFC Ajax (@AFCAjax) 26 января 2019 г.
Варела – воспитанник «Бенфики». В составе «орлов» Бруно принял участие в 58 играх чемпионата Португалии, в которых пропустил 53 мяча, а также 21 раз отстоял на ноль.
По данным transfermarkt.de, стоимость голкипера оценивается в три миллиона евро.