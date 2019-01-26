«Аякс» договорился с «Бенфикой» о переходе вратаря Варелы - Советский спорт
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Футбол26 января 2019 23:11Источник: ФК «Аякс»

«Аякс» договорился с «Бенфикой» о переходе вратаря Варелы

Голкипер «Бенфики» Бруно Варела на правах аренды перешел в «Аякс», сообщает пресс-служба голландского клуба.

24-летний португалец будет выступать за команду из Амстердама до конца текущего сезона. Соглашение между клубами подразумевает возможность последующего выкупа прав на футболиста.

Варела – воспитанник «Бенфики». В составе «орлов» Бруно принял участие в 58 играх чемпионата Португалии, в которых пропустил 53 мяча, а также 21 раз отстоял на ноль.

По данным transfermarkt.de, стоимость голкипера оценивается в три миллиона евро.

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