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Футбол27 января 2019 01:21Источник: fiorentina.it

«Зенит» и «Спортинг» заинтересованы в переходе Баделя из «Лацио»

Полузащитник «Лацио» Милан Бадель попал в сферу интересов «Зенита» и «Спортинга», сообщает Fiorentina.it.

По информации издания, Бадель попросил руководство римской команды выставить его на трансфер.

Летом прошлого года футболистом интересовались «Зенит» и «Спартак», но хорват перешел в «Лацио» на правах свободного агента.

Сообщается, что «Лацио» планирует выручить на продаже футболиста 8-10 миллионов евро.

Бадель в текущем сезоне в составе «орлов» принял участие в 12 играх во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Также на его счету 44 матча, два гола и три результативные передачи за сборную Хорватии.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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