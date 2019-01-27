«Лацио» установил ценник на игрока, которым интересуется «Зенит» - Советский спорт
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Футбол27 января 2019 10:10Автор: Гичунцев Артур

«Лацио» установил ценник на игрока, которым интересуется «Зенит»

Об этом сообщает Lazionews.eu со ссылкой на Corriere dello Sport.

Римский "Лацио" готов отпустить полузащитника Милана Баделя в зимнее трансферное окно.

Согласно источнику, заинтересованному клубу придется выплатить "орлам" 10 млн евро. Отмечается, что интерес к 29-летнему игроку проявляет "Зенит", который близок к продаже аргентинского хавбека Леандро Паредеса в "ПСЖ".

Также сообщается, что на Баделя претендует "Фиорентина", однако, клуб не собирается платить за хорватского футболиста 10 млн евро.

В текущем сезоне Бадель провел 12 матчей и не отметился голевыми действиями на поле.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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