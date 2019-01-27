«Ростов» может подписать 22-летнего норвежца из «Брайтона» - Советский спорт
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Футбол27 января 2019 19:51Источник: TV2.noАвтор: Липкин Антон

«Ростов» может подписать 22-летнего норвежца из «Брайтона»

Норманн не провел за команду ни одного матча.

Полузащитник «Брайтона» Матиас Норманн может продолжить карьеру в «Ростове», сообщает TV2.no.

По информации источника, 22-летний норвежец уже попрощался со своими одноклубниками, и в ближайшее время о трансфере будет объявлено официально.

Выступающий на позиции центрального полузащитника Норманн принадлежит «Брайтону» с лета 2017 года. Но сначала он провел год на правах аренды за «Мольде», а в нынешнем сезоне выступает за молодежную команду «Брайтона». В основе он ни разу не попадал в заявку на матчи.

В октябре 2017 года Норманн сыграл в одном матче за молодежную сборную Норвегии.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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