«Ростов» может подписать 22-летнего норвежца из «Брайтона»

Футбол 27 января 2019 19:51 Источник: TV2.no Автор: Липкин Антон

Норманн не провел за команду ни одного матча.

Полузащитник «Брайтона» Матиас Норманн может продолжить карьеру в «Ростове», сообщает TV2.no.

По информации источника, 22-летний норвежец уже попрощался со своими одноклубниками, и в ближайшее время о трансфере будет объявлено официально.

Выступающий на позиции центрального полузащитника Норманн принадлежит «Брайтону» с лета 2017 года. Но сначала он провел год на правах аренды за «Мольде», а в нынешнем сезоне выступает за молодежную команду «Брайтона». В основе он ни разу не попадал в заявку на матчи.

В октябре 2017 года Норманн сыграл в одном матче за молодежную сборную Норвегии.