«ПСЖ» отложил объявление о трансфере Паредеса

Футбол 27 января 2019 23:22 Источник: Paris United

Напомним, что «Пари Сен-Жермен» в воскресенье должен был официально объявить о переходе полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса.

По информации издания Paris United, спортивный директор французского клуба Антеро Энрике в последний момент решил изменить некоторые пункты личного контракта с Паредесом, из-за чего подписание договора и презентация игрока были перенесены.

Ранее сообщалось, что Паредес выбрал 8-й номер для выступления в команде. Футболист уже прибыл в Париж и ожидает подписания контракта с командой.

По информации СМИ, соглашение аргентинца с парижанами будет рассчитано на 4,5 года. Трансфер Паредеса обойдется «ПСЖ» в 40 миллионов евро, еще 5 миллионов «Зенит» сможет получить в виде различных бонусов.

Напомним, что 24-летний Паредес перешел в «Зенит» в июле 2017 года из «Ромы» за 23 миллиона евро. В текущем сезоне полузащитник сыграл 22 встречи за «Зенит», записав на свой счет четыре забитых мяча и четыре результативные передачи.