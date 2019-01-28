Кристиан Гентнер: В общем и целом «Баварии» мы проиграли заслуженно

Футбол 28 января 2019 01:24 Источник: ФК «Бавария»

Капитан «Штутгарта» Кристиан Гентнер подвел итоги гостевого матча 19-го тура чемпионата Германии против «Баварии» (1:4).

- Если хочешь взять очки в Мюнхене, то нужно чтобы в твоей команде все работало как часы. В первом тайме у нас многое получалось. Потом у нас был шанс сделать счет 2:1, а затем позднее 2:2. В общем и целом мы проиграли заслуженно. Но были и позитивные моменты, которые мы должны сохранить для следующих матчей, - приводит слова полузащитника пресс-служба «Баварии».

Добавим, что в следующем туре бундеслиги «Штутгарт» на своем поле примет «Фрайбург».