Томас Тухель: Искал Паредеса в душевой, в раздевалке, у врачей. Его нигде нет!

Футбол 28 января 2019 10:26 Источник: «Газета.Ru» Автор: Сметанникова Дарья

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель пошутил по поводу перехода полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса.

«Уже несколько дней жду Паредеса, но его все нет. Я искал его в душевой, в раздевалке, у физиотерапевтов, у вратарей. Его нигде нет!», - цитирует Тухеля «Газета.Ru» со ссылкой на Canal+.

Ранее сообщалось, что Паредес выбрал 8-й номер для выступления в команде. Футболист уже прибыл в Париж и ожидает подписания контракта с командой.

По информации СМИ, соглашение аргентинца с парижанами будет рассчитано на 4,5 года. Трансфер Паредеса обойдется «ПСЖ» в 40 миллионов евро, еще 5 миллионов «Зенит» сможет получить в виде различных бонусов.

Напомним, что 24-летний Паредес перешел в «Зенит» в июле 2017 года из «Ромы» за 23 миллиона евро. В текущем сезоне полузащитник сыграл 22 встречи за «Зенит», записав на свой счет четыре забитых мяча и четыре результативные передачи.