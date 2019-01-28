СМИ: Перишич согласовал условия личного контракта с лондонским «Арсеналом»

Футбол 28 января 2019 10:57 Источник: Libero Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник «Интера» Иван Перишич продолжит карьеру в чемпионате Англии.

Как сообщает Libero, Перишич согласовал условия личного контракта с «Арсеналом». Канониры заплатят 29-летнему хорвату 3 млн евро до конца текущего года.

Летом ожидается полноценный контракт Перишича в «Арсенал», соглашение будет подписано до 2022 года. Зарплата футболиста составит 6,5 млн евро в год.

Напомним, что хорват перешел в «Интер» из «Вольфсбурга» в августе 2015 года за 19 миллионов евро. Действующий контракт полузащитника с итальянской командой рассчитан до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Перишич провел за «Интер» 25 матчей во всех турнирах и записал на свой счет три забитых мяча и пять результативных передач. Портал transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.