Руслан Нигматуллин: После вызова в сборную у Лодыгина начался цирк. Греция – подходящий вариант для него

Футбол 28 января 2019 12:02 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

Российский вратарь Юрий Лодыгин накануне перешел из «Зенита» в греческий «Олимпиакос».

Известный российский голкипер Руслан Нигматуллин прокомментировал переход Лодыгина в «Олимпиакос».

«У Юры были хорошие первые 2-3 года в «Зените», после которых он как раз и получил вызов в сборную. Но после у него начался цирк, постоянные осечки, что в питерском клубе не приемлемо.

Что касается его перспектив возвращения в сборную, то тут все зависит от него самого. Если возьмется за голову, и станет показывать футбол сезона 15-16, то шансы будут.

Тем более, Греция сейчас очень подходящий вариант для него, все знакомо — адаптации не будет, можно полностью сосредоточиться на футболе», - приводит слова Нигматуллина Sport24.ru.

Напомним, что Лодыгин, прежде выступавший за «Ксанти» и «Эордаикос», присоединился к «Зениту» в июне 2013 года. В составе команды из Санкт-Петербурга голкипер стал чемпионом России, обладателем Кубка и дважды Суперкубка страны. Всего Лодыгин провел за «Зенит» 164 матча во всех турнирах и пропустил 157 голов.