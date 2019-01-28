Азмун попал в сферу интересов «Байера», «Вулверхэмптона» и «Брюгге» - Советский спорт
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Футбол28 января 2019 12:21Источник: Sport24.ruАвтор: Сметанникова Дарья

Азмун попал в сферу интересов «Байера», «Вулверхэмптона» и «Брюгге»

Леверкузенский «Байер», английский «Вулверхэмптон» и бельгийский «Брюгге» заинтересованы в форварде казанского «Рубина» Сердаре Азмуне.

Как сообщает Sport24.ru, нападающий сборной Ирана в ближайшее время может покинуть «Рубин». Руководители казанского клуба ведут переговоры со всеми потенциальными покупателями, выбирая наиболее выгодный вариант.

На данный момент Азмун выступает за сборную Ирана на Кубке Азии. На этом турнире форвард забил четыре мяча и является одним из лучших бомбардиров. 28 января Иран сыграет в полуфинале с командой Японии.

На счету 24-летнего Азмуна в нынешнем сезоне 17 матчей за «Рубин», в которых он забил пять мячей и сделал четыре голевые передачи. Трансферная стоимость иранца оценивается в 9,5 млн евро.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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