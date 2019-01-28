Федор Смолов: После незабитого пенальти в матче с Хорватией хотелось спрятаться - Советский спорт
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Футбол28 января 2019 12:52Автор: Липкин Антон

Федор Смолов: После незабитого пенальти в матче с Хорватией хотелось спрятаться

Форвард сборной России извинился за незабитый пенальти хорватам.

Форвард «Локомотива» Федор Смолов рассказал о том, что чувствовал после незабитого пенальти в матче ¼ финала чемпионата мира с Хорватией (2:2, по пенальти – 3:4).

– Это было продолжением того, что я чувствовал перед пробитием пенальти, – сказал Смолов в интервью Ксении Собчак для ее канала в YouTube. – В голове – тысяча мыслей. – У меня было полное отсутствие присутствия в моменте. Было больше вопросов, чем каких-то мыслей: «Как, что, почему?»

– Как переживал промах?
– Хотелось спрятаться. Не хотел, чтобы кто-то об этом напоминал. Было больно. Мои слова в интервью после матча – нелепая попытка защититься. Почему не стал извиняться cразу? Я привык обдуманно отвечать за свои слова. Сейчас совершенно искренне хочу извиниться. Перед командой я сразу извинился в раздевалке. Попросил прощения, что они не сыграют в полуфинале чемпионата мира. Это было очень тяжело, но мы едим один хлеб. Я думал, что ребята с понимаем отнесутся к этой ситуации.

Напомним, Смолов не забил пенальти в послематчевой серии, после этого в составе сборной России промахнулся еще и защитник Марио Фернандес.

Федор Смолов: Если бы я находился вместе с Кокориным и Мамаевым, ничего бы не произошло

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