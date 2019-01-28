«Томь»: На сегодняшний день долги перед всеми игроками полностью погашены - Советский спорт
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Футбол28 января 2019 14:24Источник: ТАСС

«Томь»: На сегодняшний день долги перед всеми игроками полностью погашены

«Томь» получила от спонсора 400 млн рублей и в полном объеме выплатила долги по зарплатам перед игроками.

- Клуб получил от «Газпром нефти» денежный транш на 400 миллионов рублей. На сегодняшний день долги перед всеми игроками полностью погашены - и по зарплате, и по премиальным.

Долги перед сотрудниками также выплачиваются - счета клуба арестованы, расчет ведется через службу судебных приставов. На этой неделе все долги будут погашены, - приводит ТАСС слова сотрудника пресс-службы «Томи».

«Томь» после 24 туров ФНЛ занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 46 очков.

#Футбол-Россия#фк томь#фнл
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