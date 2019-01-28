Агент: «Галатасарай» проявляет очень сильный интерес к Фернандешу - Советский спорт
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Футбол28 января 2019 14:48Источник: Sport24.ru

Агент: «Галатасарай» проявляет очень сильный интерес к Фернандешу

Футбольный агент Валериюс Мижигурскис отметил, что «Галатасарай» рассчитывает подписать полузащитника «Локомотива» Мануэла Фернандеша.

- «Галатасарай» проявляет очень сильный интерес к Фернандешу. Клуб встречался с представителями игрока, переговоры идут. Но чем они закончатся - перейдет ли португалец в турецкий клуб сейчас или летом как свободный агент - никто не знает, - передает слова агента Sport24.ru.

Напомним, что действующий контракт 32-летнего португальского полузащитника с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2019 года. Таким образом, он имеет право вести переговоры с другими клубами без разрешения со стороны железнодорожников.

Фернандеш перешел в «Локомотив» в июле 2014 года свободным агентом из турецкого «Бешикташа». В текущем сезоне полузащитник провел 22 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал четыре результативные передачи. Портал transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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