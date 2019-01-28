Агент: Если бы Дзюба согласился перейти в «Галатасарай», вопрос денег не стоял бы - Советский спорт
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Футбол28 января 2019 14:58Источник: Sport24.ruАвтор: Липкин Антон

Агент: Если бы Дзюба согласился перейти в «Галатасарай», вопрос денег не стоял бы

Форвард сборной России отказался от переезда в Стамбул.

Футбольный агент Валериюс Мижигурскис рассказал о попытке «Галатасарая» приобрести форварда «Зенита» Артема Дзюбу.

«Я не агент Дзюбы и даже лично с Артемом не знаком, – приводит Sport24.ru слова Мижигурскиса. – Но у нас есть общий друг, которого я попросил узнать у игрока, интересен ли ему такой вариант. Дзюба ответил нет – продолжение карьеры в Турции не входит в его планы.

«Галатасарай» был готов сделать официальный запрос на трансфер в «Зенит» в тот же вечер, если бы Артем согласился. В нем заинтересован главный тренер клуба, и вопрос денег не стоял».

Напомним, в нынешнем сезоне 30-летний Дзюба забил десять голов и сделал семь результативных передач в 23 матчах во всех турнирах.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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