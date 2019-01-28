«Рубин» подписал контракт с полузащитником «Авангарда» Акбашевым (фото)

Полузащитник клуба ФНЛ «Авангард» Роман Акбашев перешел в казанский «Рубин». Об этом сообщает пресс-служба клуба РПЛ.
Соглашение с 27-летним футболистом рассчитано до мая 2022 года. Акбашев выступает на позиции центрального полузащитника.
❗ ОФИЦИАЛЬНО ❗— «Рубин» Казань (@fcrk) 28 января 2019 г.
Роман Акбашев подписал контракт с «Рубином» на 3,5 года!
Добро пожаловать!❤💚
Подробнее: https://t.co/iUp0X4d9O0 pic.twitter.com/sHUPu1wKO8
Ранее Акбашев выступал за «КАМАЗ», кировское «Динамо», и «Волгарь».
В текущем сезоне Акбашев сыграл 23 матча за курский «Авангард», забив 10 голов и сделав шесть результативных передач.