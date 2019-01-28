«Рубин» подписал контракт с полузащитником «Авангарда» Акбашевым (фото)

Футбол 28 января 2019 17:17 Источник: ФК «Рубин» Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник клуба ФНЛ «Авангард» Роман Акбашев перешел в казанский «Рубин». Об этом сообщает пресс-служба клуба РПЛ.

Соглашение с 27-летним футболистом рассчитано до мая 2022 года. Акбашев выступает на позиции центрального полузащитника.

Ранее Акбашев выступал за «КАМАЗ», кировское «Динамо», и «Волгарь».

В текущем сезоне Акбашев сыграл 23 матча за курский «Авангард», забив 10 голов и сделав шесть результативных передач.