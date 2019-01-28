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Футбол28 января 2019 18:49Источник: Paris United

«ПСЖ» хочет сегодня завершить сделку по Паредесу

Руководство «ПСЖ» намерено сегодня завершить сделку по трансферу полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса, сообщает Paris United.

Кроме этого, как отмечает издание, парижский клуб намерен в текущее трансферное окно приобрести еще одного полузащитника.

Напомним, что 24-летний Паредес в воскресенье, 27 января, должен был подписать контракт с «ПСЖ». Однако спортивный директор французского клуба Антеро Энрике в последний момент решил изменить некоторые пункты личного соглашения с полузащитником, из-за чего подписание договора и презентация игрока были перенесены.

Ранее сообщалось, что контракт аргентинца с парижанами будет рассчитан на 4,5 года. Переход Паредеса обойдется «ПСЖ» в 40 миллионов евро, еще 5 миллионов «Зенит» сможет получить в виде различных бонусов.

Паредес перешел в «Зенит» в июле 2017 года из «Ромы» за 23 миллиона евро. В текущем сезоне полузащитник сыграл 22 встречи за «Зенит», записав на свой счет четыре забитых мяча и четыре результативные передачи.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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