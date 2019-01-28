«ПСЖ» хочет сегодня завершить сделку по Паредесу

Футбол 28 января 2019 18:49 Источник: Paris United

Руководство «ПСЖ» намерено сегодня завершить сделку по трансферу полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса, сообщает Paris United.

Кроме этого, как отмечает издание, парижский клуб намерен в текущее трансферное окно приобрести еще одного полузащитника.

Напомним, что 24-летний Паредес в воскресенье, 27 января, должен был подписать контракт с «ПСЖ». Однако спортивный директор французского клуба Антеро Энрике в последний момент решил изменить некоторые пункты личного соглашения с полузащитником, из-за чего подписание договора и презентация игрока были перенесены.

Ранее сообщалось, что контракт аргентинца с парижанами будет рассчитан на 4,5 года. Переход Паредеса обойдется «ПСЖ» в 40 миллионов евро, еще 5 миллионов «Зенит» сможет получить в виде различных бонусов.

Паредес перешел в «Зенит» в июле 2017 года из «Ромы» за 23 миллиона евро. В текущем сезоне полузащитник сыграл 22 встречи за «Зенит», записав на свой счет четыре забитых мяча и четыре результативные передачи.