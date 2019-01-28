Франк Пасси: Думаю, что у «Монако» получится спасти свое место в чемпионате

Футбол 28 января 2019 18:50 Источник: ФК «Монако»

Тренер «Монако» Франк Пасси, руководивший командой в игре с «Дижоном» (0:2) после отставки Тьерри Анри, заявил, что у монегасков есть шанс спасти свое место в чемпионате.

«У этой команды есть нужные качества, чтобы сохранить свое место в чемпионате. Они сильны, но им не хватает импульса, который должен появится в кратчайшие сроки.

Впереди еще достаточно игр, я думаю, что у «Монако» получится», - приводит слова Пасси официальный сайт «Монако».

Напомним, Тьерри Анри возглавил «Монако» 13 октября 2018 года. Под руководством француза монегаски добились пяти побед, четырежды сыграли вничью и потерпели 11 поражений. Новым тренером «Монако» назначен португальский специалист Леонарду Жардим, который возглавлял клуб перед приходом Анри.