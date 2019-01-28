Сеск Фабрегас: Уход Анри - это футбол, такова жизнь - Советский спорт
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Футбол28 января 2019 20:00Источник: ФК «Монако»

Сеск Фабрегас: Уход Анри - это футбол, такова жизнь

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас поделился своим мнением об увольнении из клуба главного тренера Тьерри Анри.

- Уход Тьерри Анри? Это футбол, такова жизнь. Нам нужно биться за клуб и своих болельщиков. Это очень важно. На сегодняшний день я играю за «Монако» и я помогаю команде и новому тренеру.

Я полагаю, что Леонарду Жардим привнесет свой опыт, свои идеи и свое спокойствие. Он насчитывает множество успехов вместе с «Монако». Мы настраиваемся на полуфинал и продолжение чемпионата.

Я поговорил с Леонарду Жардимом, он может рассчитывать на меня на 100%. Моя единственная цель - сделать все, что возможно, чтобы помочь команде наладить дела. Я профессионал и хочу это показать, - передает слова Фабрегаса пресс-служба «Монако».

Ранее главный тренер «Монако» Леонарду Жардим назвал три причины, по которым он решил вернуться в команду.

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