Сергей Семак: В плане функциональной работы все успели сделать

Футбол 28 января 2019 20:09 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел предварительные итоги тренировочных сборов в Катаре.

- В плане функциональной работы все успели сделать. Провели почти тот же объем работы, который был на летних сборах. Сделали чуть больше, с учетом того, что наш ждут игры в еврокубках.

Нам хотелось бы полностью иметь всех игроков сейчас, которые будут участвовать в матчах весной. Тут мы смотрим на тех, кого надо просмотреть. Что касается тех, в ком мы уверены, то смотрим за их функциональным состоянием.

Находимся сейчас на низком старте в плане организационных вопросов. После 1-го февраля будет полная ясность. Дальше в Испании будем играть тем составом, который выйдет в первом на матче с «Фенербахче», - сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Ранее Сергей Семак прокомментировал поражение в контрольном матче со «Спартаком» (0:3).