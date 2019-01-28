«Зенит» объявил о переходе Ракицкого из «Шахтера» (фото, видео) - Советский спорт
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Футбол28 января 2019 22:11Источник: ФК «Зенит»Автор: Семкив Александр

«Зенит» объявил о переходе Ракицкого из «Шахтера» (фото, видео)

Центральный защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий продолжит карьеру в «Зените», сообщает пресс-служба российской команды.

29-летний украинец подписал контракт с петербургской командой, рассчитанный на 3,5 года. В новом для себя клубе Ярослав будет выступать под номером 44.

Сумма трансфера не разглашается. По данным transfermarkt.de, украинский клуб выручил на продаже футболиста десять миллионов евро.

– Я очень счастливый прямо сейчас. Я перешел из одной топ-команды, из «Шахтера», в другую топ-команду «Зенит». Буду делать все, что от меня зависит и выкладываться на поле на все сто процентов ради команды. Чтобы команда всегда выигрывала, поделился впечатлениями от перехода Ракицкий.

Ярослав – воспитанник «Шахтера». В текущем сезоне в составе «горняков» принял участие в 16 играх во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Также на его счету 54 матча и четыре гола за национальную сборную Украины.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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