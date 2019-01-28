Валерий Карпин: Во втором тайме дали поиграть «Зениту» - Советский спорт
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Футбол28 января 2019 22:59Источник: ФК «Ростов»

Валерий Карпин: Во втором тайме дали поиграть «Зениту»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин – о поражении от «Зенита» (0:5) в матче товарищеского турнира.

– Первый тайм «Ростов» играл хорошо. Не реализовали моменты в первой половине встречи, а во втором тайме дали поиграть «Зениту». «Ростов» не скис. Начали реагировать на результат. Должны делать то, что тренировали. Делали то, что не нужно, и получили еще четыре.

Особенная мимика бывшего футболиста желто-синих Терентьева, когда он забивал? Без понятия. Великолепный турнир, великолепные условия. В концовке ничего подсказывать не надо, потому что получили нагрузки.

Не реагировали на счет и игру. Сейчас много будет хорошего видео о том, как нельзя и не стоит играть, – приводит слова Карпина официальный сайт «Ростова».

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