Сергей Семак: Выигрывать всегда приятно, а уверенно выигрывать – приятно вдвойне

Футбол 28 января 2019 23:10 Источник: ФК «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак – о победе над «Ростовом» (5:0) в матче товарищеского турнира.

– Сергей Богданович, 5:0. Такая уверенная победа дает что-то команде, игрокам в психологическом плане?

– Я уже говорил, что выигрывать всегда приятно, а уверенно выигрывать – приятно вдвойне. Но нужно понимать, что эти матчи не носят официального статуса. Это пища для размышления тренерскому штабу и возможность почувствовать игровой ритм для футболистов, которым предстоит в ближайшее время сыграть в официальных матчах.

– Терентьев вышел и забил два мяча. Вы его специально в нападение поставили или это получилось ситуативно?

– Он фланговый игрок, и мы его ставили на эту позицию. У нас есть Саша Анюков, игрок более оборонительного амплуа, и есть Терентьев, который играет агрессивнее и активнее. Он близок к атаке, и за счет своего движения и выбора позиции сегодня сумел хорошо подключить дважды. Поздравляю его, он – молодец.

– Клаудио Маркизио сегодня играл ближе к нападению, Кузяев был смещен чуть влево. В предыдущих матчах итальянец выступал ближе к обороне. В какой позиции вы бы хотели видеть этого полузащитника?

– Мы как раз и смотрим разные варианты для него, смотрим, как ему комфортнее играть, с кем ему комфортнее, анализируем взаимодействия. Тем более, Мусаев очень хорошее впечатление оставляет и по тренировочной работе, и в матчах. На позиции, на которой он выходил в предыдущих матчах, Леон смотрелся хорошо, и сегодня ему дали побольше времени для того, чтобы повнимательнее на него посмотреть и дать ему шанс проявить себя.