Сергей Семак: Я рад, что Ракицкий принял наше предложение

Футбол 29 января 2019 00:36 Источник: ФК «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак – о новичке команды Ярославе Ракицком, который перешел в стан петербургской команды из «Шахтера».

– «Зенит» заключил соглашение с Ярославом Ракицким. Что вы думаете о переходе центрального защитника?

– Я думаю, на протяжении последнее времени мы нуждались в хорошем центральном защитнике с хорошим началом атаки, с левой ногой. У нас были определенные проблемы при выходе из обороны, когда на левом фланге играл «правоногий» игрок. Сейчас я очень рад. Я разговаривал с Ярославом и рад, что он принял наше предложение. Не сомневаюсь, что он своим опытом, игровыми качествами и характером поможет нам, нашей команде, стать сильней.

– То, что смущает в нем всех – его возраст, 29 лет. Как вы к этому относитесь?

– Вы наверняка знаете, что найти на эту позицию игрока опытного, квалифицированного – очень сложно. Такой возраст позволяет центральному защитнику играть в футбол на хорошем уровне. Словом, проблем с возрастом Ярослава я не вижу. Тем более, у нас в составе есть и более возрастные игроки.

– Переход из чемпионата Украины в российскую премьер-лигу позволит свести к минимуму проблемы с адаптацией?

– Я думаю, что Ярославу потребуется немного времени на адаптацию. Во-первых, язык всегда помогает в таких вещах, а во-вторых, и российский футбол знаком Ярославу. Конечно, ему будет проще адаптироваться в сравнении с игроками, которые приезжают из других стран и континентов. Думаю, никаких проблем нет.

– Десять дней на то, чтобы вписать его в игровую схему к матчам с «Фенербахче» – реальный срок?

– Конечно, всегда хотелось бы больше времени на работу с новичками, но у нас такой возможности нет. Поэтому постараемся как можно быстрее объяснить наши требования, наиграть взаимодействия в тех позициях, в которых нам это нужно и найти вещи, над которыми нам нужно работать, – приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».