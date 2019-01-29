«Ювентус» объявил о переходе Бенатия в «Аль-Духайль»

Футбол 29 января 2019 01:25 Источник: ФК «Ювентус»

Полузащитник «Ювентуса» Мехди Бенатия продолжит карьеру в «Аль-Духаиле», сообщает пресс-служба итальянской команды.

Подробности личного контракта 31-летнего марокканца с катарской командой не разглашаются. Сумма трансфера составила восемь миллионов евро. Она будет выплачена двумя платежами до октября 2019 года, также она может увеличиться еще на два миллиона при выполнении определенных условий.

Бенатия перешел в «Ювентус» из «Баварии» летом 2016 года на правах аренды, а в 2017 году итальянский клуб за 17 миллионов евро выкупил права на защитника.

В составе «старой синьоры» Мехди принял участие в 59 играх, забил пять мячей и заработал 17 желтых карточек. Также на его счету 46 игр, три гола и три голевые передачи за «Баварию»; 37 игр, пять голов за «Рому»; 97 матчей, семь голов, одна передача за «Удинезе» и 58 игр и два гола за сборную Марокко.