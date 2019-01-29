Ярослав Ракицкий: Благодарю «Шахтер» за то, что дал возможность реализовать мечту

Футбол 29 января 2019 01:34 Источник: «Советский спорт»

Новичок «Зенита» Ярослав Ракицкий попрощался с болельщиками и руководством украинского «Шахтера».

«17 лет своей жизни я посвятил ФК «Шахтер». Начиная с интерната, в который я пришел в 12 лет и до основного состава. Я горжусь этим и благодарю «Шахтер» за то, что дал возможность реализовать мою самую большую мечту!

Спасибо большое болельщикам, которые были со мной на протяжении всех этих лет и которые со мной сейчас. Благодарю за то, что вы были и остаетесь настоящими болельщиками футбола.

Благодарю мою семью за истинную поддержку и любовь!

Моя безмерная благодарность П.В. Дулиновому, Ю.А. Беличенко, И.И. Леонову, В.И. Яремченко, Мирче Луческу за веру и доверие.

Президент Ринат Леонидович Ахметов, таких президентов как Вы больше нет. Спасибо Вам за все», – написал Ракицкий в инстаграме.

Напомним, 29-летний украинец подписал контракт с петербургской командой, рассчитанный на 3,5 года. Сумма трансфера не разглашается. По данным transfermarkt.de, украинский клуб выручил на продаже футболиста десять миллионов евро.