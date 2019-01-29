СМИ: «Зенит» хочет заменить Паредеса игроком моложе Баделя

Футбол 29 января 2019 10:46 Источник: TUTTOmercatoWEB.com Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес в скором времени станет игроком «ПСЖ».

Как сообщает Tuttomercatoweb, после ухода аргентинца «Зенит» будет активно искать ему замену. При этом петербургский клуб хочет приобрести молодого полузащитника.

Ранее сообщалось, что в сфере интересов «Зенита» полузащитник «Лацио» Милан Бадель. Однако идея с его приобретением ушла на второй план из-за возраста хорвата. Ему 29 лет.

Сообщается, что «Лацио» планирует выручить на продаже футболиста 8-10 миллионов евро.

Бадель в текущем сезоне в составе «орлов» принял участие в 12 играх во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Также на его счету 44 матча, два гола и три результативные передачи за сборную Хорватии.