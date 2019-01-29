Гендиректор «Шахтера»: Ракицкий – один из самых талантливых и успешных выпускников клуба - Советский спорт
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Футбол29 января 2019 11:09Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Гендиректор «Шахтера»: Ракицкий – один из самых талантливых и успешных выпускников клуба

Защитник Ярослав Ракицкий накануне подписал контракт на 3,5 года с «Зенитом».

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин пожелал воспитаннику донецкого клуба успехов в «Зените».

«В истории академии «Шахтера» Ярослав — один из самых талантливых и успешных выпускников. На протяжении 10 сезонов он сыграл за первую команду 326 матчей и завоевал 19 трофеев. За годы, проведенные в клубе, стал одним из лидеров «Шахтера», завоевал искреннюю любовь и огромное уважение всех болельщиков. И это — самое большое признание для футболиста.

Ярослав, спасибо тебе за все, что ты сделал для «Шахтера». Спасибо за твой «горняцкий» характер, за твои эмоции и преданность, за все победы, голы и те прекрасные моменты, которые мы пережили вместе! Желаю тебе успехов и больших достижений в карьере!», - написал Палкин в своем Facebook.

Напомним, 29-летний украинец подписал контракт с петербургской командой, рассчитанный на 3,5 года. Сумма трансфера не разглашается. По данным transfermarkt.de, украинский клуб выручил на продаже футболиста десять миллионов евро.

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