Гендиректор «Шахтера»: Ракицкий – один из самых талантливых и успешных выпускников клуба

Футбол 29 января 2019 11:09 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Защитник Ярослав Ракицкий накануне подписал контракт на 3,5 года с «Зенитом».

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин пожелал воспитаннику донецкого клуба успехов в «Зените».

«В истории академии «Шахтера» Ярослав — один из самых талантливых и успешных выпускников. На протяжении 10 сезонов он сыграл за первую команду 326 матчей и завоевал 19 трофеев. За годы, проведенные в клубе, стал одним из лидеров «Шахтера», завоевал искреннюю любовь и огромное уважение всех болельщиков. И это — самое большое признание для футболиста.

Ярослав, спасибо тебе за все, что ты сделал для «Шахтера». Спасибо за твой «горняцкий» характер, за твои эмоции и преданность, за все победы, голы и те прекрасные моменты, которые мы пережили вместе! Желаю тебе успехов и больших достижений в карьере!», - написал Палкин в своем Facebook.

Напомним, 29-летний украинец подписал контракт с петербургской командой, рассчитанный на 3,5 года. Сумма трансфера не разглашается. По данным transfermarkt.de, украинский клуб выручил на продаже футболиста десять миллионов евро.