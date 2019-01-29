Дмитрий Хохлов: Сконцентрирован на работе с «Динамо»

Футбол 29 января 2019 11:59 Источник: «Спорт день за днем» Автор: Сметанникова Дарья

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов опроверг информацию о возможно уходе из московской команды.

Ранее в СМИ сообщали, что Хохлова на посту главного тренера «Динамо» может сменить Леонид Кучук, известный в России по работе с «Кубанью», «Локомотивом» и «Ростовом».

«Я полностью сконцентрирован на работе с командой, тем более что мы уже съездили на первый зимний сбор. Поэтому не хотелось даже отвлекаться на разного рода информацию и слухи», - приводит слова Хохлова «Спорт день за днем».

«Динамо» после 17 туров российской премьер-лиги занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков.