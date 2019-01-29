Леандро Паредес: Благодарю президента и тренера «ПСЖ» за доверие, которое они проявляют ко мне

Футбол 29 января 2019 12:17 Источник: ФК «Пари Сен-Жермен» Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник Леандро Паредес подписал контракт до 2023 года с «ПСЖ».

24-летний аргентинский футболист прокомментировал свой переход из «Зенита» в парижский клуб.

«Я чувствую большую гордость, подписав контракт с «ПСЖ». После моих предыдущих экспериментов в Италии и России, у меня есть эта фантастическая возможность не только открыть новый футбол, но и, прежде всего, надеть форму одного из самых престижных клубов мира. Я благодарю президента и тренера за доверие, которое они проявляют ко мне. Мы все знакомы с удивительным спортивным измерением «ПСЖ», его игроков и его сотрудников. Я разделяю с ними те же самые высокие амбиции, и я сделаю все, чтобы дать моему клубу то, что он ожидает от меня в качестве полузащитника. Я не могу дождаться, чтобы также ощутить страстную атмосферу стадиона», - сказал Паредес.

Напомним, полузащитник провел в «Зените» полтора сезона. За это время в 61 матче он забил десять голов и сделал 15 голевых передач.

В «ПСЖ» Паредес будет играть под 8-м номером.