«Зенит» - Паредесу: Желаем удачи в составе новой команды - Советский спорт
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Футбол29 января 2019 12:31Источник: ФК «Зенит»Автор: Сметанникова Дарья

«Зенит» - Паредесу: Желаем удачи в составе новой команды

Полузащитник Леандро Паредес подписал контракт с «ПСЖ» на 4,5 года.

«Зенит» сообщил о трансфере 24-летнего аргентинца, а также пожелал ему удачи в составе парижского клуба.

«Футбольный клуб «Зенит» благодарит Леандро Паредеса и желает удачи в составе новой команды. Gracias, Leo!», - говорится в сообщении на официальном сайте петербургской команды.

В составе «Зенита» Паредес выступает с 1 июля 2017 года. За это время полузащитник провел 61 матч, в которых забил 10 мячей и отдал 15 голевых передач.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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