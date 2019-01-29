Ди Мария – Паредесу: Ты способен многое дать «ПСЖ» (видео) - Советский спорт
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Футбол29 января 2019 12:35Источник: ФК «Пари Сен-Жермен»Автор: Сметанникова Дарья

Ди Мария – Паредесу: Ты способен многое дать «ПСЖ» (видео)

Полузащитник Леандро Паредес подписал контракт на 4,5 года с «ПСЖ».

Аргентинский полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария поприветствовал в команде своего соотечественника.

«Здравствуй, друг! Хотел бы поприветствовать тебя в «ПСЖ». Надеюсь, ты добьешься здесь большого успеха. Ты очень молод и, безусловно, способен многое дать этому клубу», - сказал Ди Мария в видеообращении.

«ПСЖ» после 20 туров лиги 1 лидирует в турнирной таблице, имея в активе 56 очков.

Паредес провел в «Зените» полтора сезона. За это время в 61 матче он забил десять голов и сделал 15 голевых передач.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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