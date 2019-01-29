Ди Мария – Паредесу: Ты способен многое дать «ПСЖ» (видео)

Полузащитник Леандро Паредес подписал контракт на 4,5 года с «ПСЖ».
Аргентинский полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария поприветствовал в команде своего соотечественника.
«Здравствуй, друг! Хотел бы поприветствовать тебя в «ПСЖ». Надеюсь, ты добьешься здесь большого успеха. Ты очень молод и, безусловно, способен многое дать этому клубу», - сказал Ди Мария в видеообращении.
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🆕✍️⚠️ #BreakingNews . 🙌 Hola @leoparedes20! We have a message for you from @angeldimariajm ! 🙌 Hola #LeandroParedes! #AngelDiMaria a un message pour toi ! . ❤️💙 #LeandroParedes #ParedesxPSG #ICICESTPARIS #AllezParis #PSG #ParisSaintGermain #Paris #Football
Публикация от Paris Saint-Germain (@psg)
«ПСЖ» после 20 туров лиги 1 лидирует в турнирной таблице, имея в активе 56 очков.
Паредес провел в «Зените» полтора сезона. За это время в 61 матче он забил десять голов и сделал 15 голевых передач.