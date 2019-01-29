СМИ: Акунья перейдет в «Зенит» за 16 млн евро, его зарплата составит 2,5 млн в год

Футбол 29 января 2019 14:15 Источник: Чемпионат.com Автор: Сметанникова Дарья

«Зенит» договорился о переходе аргентинского защитника лиссабонского «Спортинга» Маркоса Акуньи.

По информации «Чемпионата», «Зенита» заплатит «Спортингу» 16 млн евро за трансфер 27-летнего защитника. Сумма может вырасти еще на 4 млн евро за счет бонусов. Зарплата Акуньи в «Зените» составит 2,5 млн евро в год.

Отмечается, что сам Акунья согласен на переход в петербургскую команду. Подписание контракта должно состояться в ближайшее время, соглашение будет рассчитано на четыре года. В переходе аргентинца заинтересован лично главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

В нынешнем сезоне Акунья провел 27 матчей за «Спортинг», в которых забил один мяч и сделал шесть голевых передач. В составе сборной Аргентины защитник провел 16 матчей.