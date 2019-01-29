Леандро Паредес: Ди Мария уже познакомил меня с «ПСЖ» - Советский спорт
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Футбол29 января 2019 17:34Источник: ФК «Пари Сен-Жермен»Автор: Сметанникова Дарья

Леандро Паредес: Ди Мария уже познакомил меня с «ПСЖ»

Полузащитник Леандро Паредес во вторник подписал контракт с «ПСЖ» на 4,5 года.

24-летний аргентинец поделился впечатлениями от перехода в парижский клуб.

«Я очень рад быть здесь, в Париже, и очень рад играть за «ПСЖ». Это большой клуб. Команда отличная и имеет большие амбиции. Тренер проявил ко мне весь свой интерес. Все это дало мне огромное желание приехать.

Я провел подготовку со своим старым клубом, поэтому готов играть. Я уже знаю историю «ПСЖ», великих игроков, которые играли, и тех, кто играет сегодня, включая Анхеля Ди Марию, который уже познакомил меня с клубом и городом.

Я надеюсь, что вы посмотрите на мою игру в моем первом матче. Я прибыл в Европу с номером 10, но после моих первых сезонов мой тренер в «Эмполи» переместил меня немного ниже на поле. Я чувствую себя комфортно в этой роли.

Я с нетерпением жду возможности выйти на поле со своими товарищами по команде и быть в распоряжении тренера. Я нахожусь в одном из самых больших клубов в мире, поэтому я стремлюсь доказать свои качества и оправдать ожидания», - цитирует Паредеса пресс-служба «ПСЖ».

Таблица трансферов РПЛ здесь

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