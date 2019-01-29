Юрий Семин: Победа «Спартака» закономерна, он был свежее и агрессивнее

Футбол 29 января 2019 22:26 Источник: ФК «Локомотив»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин – о поражении от «Спартака» (0:4) в матче товарищеского турнира.

– «Локомотив» проиграл 0:4. Что не получилось?

– Мы выиграли два матча на этом турнире. Что не получилось? «Спартак» был свежее физически и более агрессивен. Победа «Спартака» закономерна.

– В чем сегодня было преимущество «Локомотива»?

– У нас не было преимущества, поэтому «Спартак» и победил.

– Что получилось на этом сборе, а что нет?

– Мы выполнили всю запланированную работу, получили игровую практику и не получили травм. Также посмотрели молодых. Будем переваривать информацию, – приводит слова Семина официальный сайт «Локомотива».