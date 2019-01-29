Олег Кононов: Это на 50 процентов тот футбол, который я хочу видеть от «Спартака»

Футбол 29 января 2019 22:42 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов – о победе над «Локомотивом» (4:0) в матче товарищеского турнира.

– В целом мы играли получше соперника. «Локомотив» – серьезная команда. Оба тайма с ними нужно играть очень ответственно. Первый тайм был равный. В целом молодцы, что выиграли, проделали хорошую работу.

Не могу сказать, что рискую, выпуская молодых. Но не могу также сказать, что они усиливают игру, когда выходят. Да, они держат уровень. Умяров и Глушенков первый год тут. Рассказов уже давно с нами. Про Ломовицкого можно сказать, что молодой ветеран – отыграл сезон.

Как оцениваю игру команды? Это на 50 процентов тот футбол, который я хочу видеть от «Спартака», – приводит слова Кононова «Матч ТВ».