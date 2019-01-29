Леонид Федун: Счет не волнует, важно, что увидел игру «Спартака», о которой всегда мечтал - Советский спорт
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Футбол29 января 2019 23:26Источник: «Р-Спорт»

Леонид Федун: Счет не волнует, важно, что увидел игру «Спартака», о которой всегда мечтал

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун – о победе над «Локомотивом» (4:0) в матче товарищеского турнира.

– Счет не волнует, важно, что есть две вещи: игра, которую я всегда хотел видеть с комбинациями и забеганиями, и молодые ребята, выходящие на замену, стараются конкурировать.

Любая победа приятна, даже когда ты играешь во дворе, тем более что тут такие достойные соперники. При мне один раз выигрывали турнир на сборах давно в Марбелье. Но там был совсем другой состав участников, а здесь достойные команды.

Эта победа ни о чем не говорит, только о том, что наша команда в данный момент играет нормально. Что приятно, видно, что команда играет, не мучается, а побеждает за счет игры, комбинаций, – приводит слова Федуна «Р-Спорт».

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