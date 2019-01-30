СМИ: «Зенит» предложил «Рубину» 10 млн евро за Азмуна

Футбол 30 января 2019 12:51 Источник: «БИЗНЕС Online» Автор: Сметанникова Дарья

Нападающий «Рубина» и сборной Ирана Сердар Азмун в ближайшее время может покинуть казанский клуб.

«Зенит» сделал предложение «Рубине» о покупке Азмуна за 10 млн евро. Об этом сообщает «Бизнес online».

Отмечается, что «Рубин» изначально выставил ценник за иранского форварда в размере 15 млн евро. Между клубами идет процесс переговоров и в мельчайших деталях обсуждается сумма компенсации, различные бонус и процент с будущей продажи.

Ранее сообщалось, что на 24-летнего футболиста претендуют леверкузенский «Байер», английский «Вулверхэмптон», бельгийский «Брюгге» и голландский «Андерлехт».

На счету Азмуна в нынешнем сезоне 17 матчей за «Рубин», в которых он забил пять мячей и сделал четыре голевые передачи. Трансферная стоимость иранца оценивается в 9,5 млн евро.