Защитник «Рубина» Сорокин отказался переходить в «Зенит»

Футбол 30 января 2019 13:16 Источник: «БИЗНЕС Online» Автор: Сметанникова Дарья

Защитник «Рубина» Егор Сорокин в зимнее трансферное окно мог покинуть клуб и стать игроком «Зенита».

Как сообщает «Бизнес Online», «Рубин» и «Зенит» договорились о переходе Сорокина, но сам защитник отказался от перехода в петербургский клуб.

Отмечается, что Сорокина не устроили условия, которые предложил «Зенит». Кроме того, футболист был не уверен, что будет получать игровую практику в команде лидера чемпионата. В «Рубине» Сорокин стал игроком основного состава.

В нынешнем сезоне 23-летний защитник провел 14 матчей за «Рубин», в которых забил четыре мяча.