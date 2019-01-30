Дарья Глушакова: Готова пойти на мировую с Денисом, но только, если имущество будет поделено 50 на 50

Футбол 30 января 2019 15:21 Источник: РАПСИ Автор: Сметанникова Дарья

Глушаковы на данный момент находятся в состоянии бракоразводного процесса.

Никулинский суд Москвы предложил полузащитнику «Спартака» Денису Глушакову заключить мировое соглашение по делу о разделе имущества с бывшей супругой Дарьей.

«Сегодня суд в отличие от прошлого заседания принял наши уточненные исковые требования. В конце заседания, перед тем как отложить рассмотрение дела, суд предложил сторонам заключить мировое соглашение», - цитирует РАПСИ представительницу экс-супруги футболиста Алису Образцову.

«Мы готовы к мировому соглашению, но только на условиях того, что имущество будет поделено 50 на 50», - добавила Дарья Глушакова.

История о конфликте капитана «Спартака» с супругой стала обсуждаема после того, как Дарья выложила в сеть видео, где Денис в компании девушки посещает баню. Позже в Интернете появились аудиозаписи с угрозами футболиста в адрес Дарьи.