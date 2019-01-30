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Футбол30 января 2019 20:50Источник: Телеканал «360°»

Жена Глушакова рассказала, как футболист спрятал от нее деньги

Жена полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова Дарья рассказала, что на заседание суда, которое состоялось в среду, 30 января, судья предложил супругам пойти на мировую.

– Наша сторона согласилась, но сказала, что у нас есть определенные условия, например, имущество пополам.

Эти деньги копились годами, это совместно нажитое имущество, а он его вывел. Сегодня судья принял ходатайство, которое мы подали, о том, что он вывел деньги. Мы предоставили доказательства этого, и теперь это приобщено к материалам дела.

Там все видно, что Денис в какие-то страховые компании (деньги) переводил, снимал наличные, переводил чеки на чужие имена. Он сам говорил, что мы ничего не получим, – приводит слова Глушаковой телеканал «360».

Отмечается, что судьба детей четы Глушаковых будет решаться на заседании, которое пройдет на следующей неделе.

История о конфликте капитана «Спартака» с супругой стала обсуждаема после того, как Дарья выложила в сеть видео, где Денис в компании девушки посещает баню. Позже в интернете появились аудиозаписи с угрозами футболиста в адрес Дарьи.

#глушаков денис#Футбол-Россия#глушакова дарья#фк спартак
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