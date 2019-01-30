Андрей Пятницкий: В некоторых матчах турнира в Катаре «Зенит» просто ползал - Советский спорт
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Футбол30 января 2019 22:22Источник: «Евро-футбол.ру»

Андрей Пятницкий: В некоторых матчах турнира в Катаре «Зенит» просто ползал

Ветеран «Спартака» Андрей Пятницкий поделился впечатлениями от победы красно-белых на товарищеском турнире в Катаре.

- Такая уверенна победа «Спартака» на турнире в Катаре вас удивила?
- Отмечу другое: команда еще больше омолодилась, что внушает оптимизм в отношении молодых, перспективных ребят. Мне понравилось, что на этом турнире «Спартак» смотрелся более цельным и способным побороться за самые высокие места в чемпионате.

- Не слишком ли рано «Спартак» входит в форму, ведь до возобновления чемпионата еще больше месяца?
- У меня другой вопрос: а не слишком ли поздно соперники «Спартака» войдут в форму? Особенно «Зенит», которому уже совсем скоро выступать в Лиге Европы. Думаю, что питерцам уже нужно уменьшать нагрузки. Мы видели, что в некоторых матчах турнира «Зенит» просто ползал. Это вызывает у меня волнение за судьбу команды в еврокубках.

- Если смотреть на результаты, были победы с крупным счетом: 3:0 с «Зенитом», 4:0 с «Локомотивом». «Спартак» настолько сильнее конкурентов?
- Матчи с этими клубами были серьезными, но это не идет ни в какое сравнение с официальными играми. В чемпионате таких побед над этими соперниками не будет. Но фактом остается то, что на данный момент «Спартак» готов к чемпионату лучше, чем все остальные, - передает слова Пятницкого «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что по ходу турнира красно-белые обыграли «Ростов» (2:1), «Зенит» (3:0) и «Локомотив» (4:0).

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