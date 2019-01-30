«Вулверхэмптон» предложил «Рубину» 13 миллионов евро за Азмуна - Советский спорт
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Футбол30 января 2019 22:57Источник: Sky Sports

«Вулверхэмптон» предложил «Рубину» 13 миллионов евро за Азмуна

Нападающий «Рубина» и сборной Ирана Сердар Азмун может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Как сообщает Sky Sports, «Вулверхэмптон» начал переговоры о трансфере 24-летнего форварда.

По информации издания, представители английского клуба обсуждают с руководством казанской команды аренду нападающего до конца текущего сезона за 2 миллиона евро, а также возможность покупки игрока за 13 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что на форварда «Рубина» также претендует «Зенит», предложивший за трансфер Азмуна 10 миллионов евро.

В текущем сезоне Азмун провел 17 матчей за «Рубин», в которых забил пять мячей и сделал четыре голевые передачи. Портал transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 9,5 миллионов евро.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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