«Ювентус» крупно проиграл «Аталанте» и вылетел из Кубка Италии

Футбол 31 января 2019 00:41 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Ювентуса» в гостях проиграли «Аталанте» в матче 1/4 финала Кубка Англии со счетом 0:3.

В составе победителей дублем отметился Дуван Сапата, еще один гол на свой счет записал Тимоти Кастань.

Добавим, что в полуфинале «Аталанта» сыграет против «Фиорентины», которая ранее в четвертьфинале разгромила «Рому» со счетом 7:1.

Кубок Италии

1/4 финала

«Аталанта» – «Ювентус» - 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Кастань (37), 2:0 – Сапата (39), 3:0 – Сапата (86).

«Аталанта»: Бериша, Гимшити, Паломино (Масьелло, 89), Кастань, Толои, Иличич (Пашалич, 27), Фройлер, Гомес, де Рон (Госенс, 90), Хатебур, Сапата.

«Ювентус»: Шченсны, Ругани, Алекс Сандро, Де Шильо, Кьеллини (Жоау Канселу, 27), Хедира (Пьянич, 71), Бентанкур, Матюиди, Бернардески, Дибала (Дуглас Коста, 61), Роналду.

Предупреждения: Гимшити (43), Фройлер (45), Хатебур (54), Пьянич (79), Матюиди (88).