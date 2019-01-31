Массимилиано Аллегри: Не стоит драматизировать, просто это был плохой день

Футбол 31 января 2019 02:01 Источник: Football Italia

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал крупное поражение своей команды «Аталанте» (0:3) в матче 1/4 финала Кубка Италии.

- Не стоит здесь драматизировать, просто это был плохой день. «Аталанта» вполне заслужила выход в полуфинал, так как у нее было больше желания.

Нам неприятно проигрывать, но было бы безумием думать, что «Ювентус» сможет выиграть абсолютно все матчи в этом сезоне. Сегодня мы действительно подарили сопернику несколько голов.

Я не вижу повода для беспокойства. Да, мы хотели в пятый раз подряд выиграть Кубок Италии, но «Аталанта» сыграла очень агрессивно, поэтому я их поздравляю.

Думаю, это может стать уроком для команды, - приводит слова специалиста Football Italia.

Добавим, что в полуфинале Кубка Италии «Аталанта» сыграет против «Фиорентины».