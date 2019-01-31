СМИ: Хубулов перейдет в «Оренбург» в статусе свободного агента - Советский спорт
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Футбол31 января 2019 12:39Источник: Чемпионат.comАвтор: Сметанникова Дарья

СМИ: Хубулов перейдет в «Оренбург» в статусе свободного агента

Российский полузащитник «Эрзурумспора» Арсен Хубулов продолжит карьеру в «Оренбурге». Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации издания, Хубулов в начале февраля станет свободным агентом и подпишет контракт с «Оренбургом».

В нынешнем сезоне 28-летний россиянин провел всего три матча в чемпионате Турции. Ранее Хубулов выступал за «Автодор», «Аланию», «Кубань» и «Анжи». На его счету также четыре матча за молодежную сборную России.

«Оренбург» после первой части сезона занимает 10-е место в турнирной таблице российской премьер-лиги, имея в активе 22 очка.

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