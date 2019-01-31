СМИ: Защитник «Ростова» Ингасон согласовал контракт с ПАОКом

Футбол 31 января 2019 12:50 Источник: Чемпионат.com Автор: Сметанникова Дарья

Защитник «Ростова» Сверрир Ингасон в ближайшее время станет игроком греческого ПАОКа. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации издания, 31 января Ингасон отправится из Дубая в Грецию для того, чтобы пройти медицинское обследование для ПАОКа. 25-летний защитник уже согласовал контракт с греческим клубом.

Ранее сообщалось, что соглашение Ингасона с ПАОКом будет рассчитано на четыре года, его зарплата составит 1 млн евро в год.

Исландец выступает за «Ростов» с лета 2017 года. В нынешнем сезоне на его счету два мяча в 17 матчах.